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Араб напал на медперсонал в больнице на севере Израиля | Фото:20.10 15:40   MIGnews.com

Араб напал на медперсонал в больнице на севере Израиля

В воскресенье, 20 октября, 44-летний араб напал на медицинский персонал в медцентре Баруха Паде Пория на севере Израиля.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

В частности, мужчина ударил медсестру и пытался ее задушить. Инцидент происходил на глазах у 16-летнего подростка, который пытался успокоить нападавшего, но также подвергся атаке, в результате которой получил перелом руки.

Более того, буйный пациент накинулся и на охранников, вызванных на место происшествия. В результате, в медцентр прибыла полиция и арестовала мужчину.

В конечном итоге Назаретский окружной суд признал обвиняемого виновным в совершении уголовного преступления, согласно которому было совершено нападение на государственного служащего, а также хулиганство с угрозами в общественном месте.




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