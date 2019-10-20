Араб напал на медперсонал в больнице на севере Израиля

В частности, мужчина ударил медсестру и пытался ее задушить. Инцидент происходил на глазах у 16-летнего подростка, который пытался успокоить нападавшего, но также подвергся атаке, в результате которой получил перелом руки.
Более того, буйный пациент накинулся и на охранников, вызванных на место происшествия. В результате, в медцентр прибыла полиция и арестовала мужчину.
В конечном итоге Назаретский окружной суд признал обвиняемого виновным в совершении уголовного преступления, согласно которому было совершено нападение на государственного служащего, а также хулиганство с угрозами в общественном месте.
הפעם זה קרה בבית החולים פדה פוריה בטבריה. גבר שאושפז מכה נער ועובדת של בית החולים אותה בכלל חנק אותו הכה כי העיר לו על התנהגותו האלימה. רק ענישה מחמירה וקנסות כבדים יביאו למיגור התופעה הבזויה. 🙏🇮🇱 צילום : פדה פוריה מ״א pic.twitter.com/IiWrbMC3xA