20.10 14:07 MIGnews.com

Протестный Гонконг ощетинился блокпостами: что происходит

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В воскресенье, 20 октября, протестующие вновь наводнили улицы Гонконга, несмотря на запрет властей на проведение марша.Об этом сообщает интернет-издание Yahoo.Протестующие установив контрольно-пропускные пункты и швыряют в силовиков "коктейли Молотова", на что полиция отвечает слезоточивым газом. Лидеры протеста несли во время шествия черное знамя с лозунгом "Пять главных требований и ни одним меньше".Активисты в масках забаррикадировали некоторые улицы, а оператор городского метро ограничил к нему доступ пассажиров, так как на одну из станций бросили бутылку с зажигательной смесью. Участники протестов сорвали брусчатку и разбросали ее по дороге, перекрыв ее пластиковыми защитными заграждениями и металлическими перилами.Полиция применила слезоточивый газ после против десятков тысяч демонстрантов, которые шли по главной дороге города, распевая гимн протестного движения и держа плакаты с изображением китайского флага с элементами нацистской свастики.