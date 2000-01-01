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Толпа ортодоксов напала на солдата в Меа Шеарим | Фото:20.09 09:12   MIGnews.com

Толпа ортодоксов напала на солдата в Меа Шеарим

В четверг, 19 сентября, толпа ортодоксов напала на солдата ЦАХАЛа, когда он шел по району Иерусалима Меа Шеарим.

Полиция сообщает, что десятки участников беспорядков швыряли в него предметы и выкрикивали вслед оскорбления.

Полицейские доставили военного в безопасное место, где ему была оказана медицинская помощь – солдат получил легкое ранение в руку.

"Израильская полиция будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства, чтобы выявлять тех, кто принимал участие в словесных или физических нападениях на мужчин в форме, и привлекать их к ответственности", – уточнили в полиции.

Многие жители Меа Шеарим выступают против службы "харедим" в ЦАХАЛе. Инциденты с военными также не являются редкостью в квартале. Например, в марте этого года ультраортодоксальные евреи "повесили солдат ЦАХАЛа" в виде кукол.


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