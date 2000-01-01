Толпа ортодоксов напала на солдата в Меа Шеарим

В четверг, 19 сентября, толпа ортодоксов напала на солдата ЦАХАЛа, когда он шел по району Иерусалима Меа Шеарим.
Полиция сообщает, что десятки участников беспорядков швыряли в него предметы и выкрикивали вслед оскорбления.
Полицейские доставили военного в безопасное место, где ему была оказана медицинская помощь – солдат получил легкое ранение в руку.
"Израильская полиция будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства, чтобы выявлять тех, кто принимал участие в словесных или физических нападениях на мужчин в форме, и привлекать их к ответственности", – уточнили в полиции.
Многие жители Меа Шеарим выступают против службы "харедим" в ЦАХАЛе. Инциденты с военными также не являются редкостью в квартале. Например, в марте этого года ультраортодоксальные евреи "повесили солдат ЦАХАЛа" в виде кукол.