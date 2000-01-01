21.09 07:02 MIGnews.com

Глобальное потепление: в Австралии не хватает пресной воды

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Местные власти заявляют, что из-за глобального потепления в восточной Австралии наблюдается беспрецедентный дефицит воды. Более десятка небольших городов, от солнечного Квинсленда до Сиднея, в течение нескольких месяцев сталкиваются сильнейшей засухой. В Кейптауне и Ченнаи отключают водоснабжение.В небольшом садоводческом центре в Станторпе, Квинсленд, из-за продолжительной сильной засухи запасы воды на местной плотине снизились на несколько метров ниже нормы. Несмотря на то, что он находится в бассейне самой большой речной системы Австралии, город может полностью "высохнуть" к Рождеству. У властей не будет иного выбора, кроме как привозить воду ежемесячно на сумму в 690 000 долларов США."Я знаю некоторых производителей, у которых буквально сухо на ферме и они решают ничего не сажать и практически закрыть свои предприятия", - сказал местный житель.Правительство, стремясь поддержать огромный сектор угледобычи, отклонило призывы о борьбе с изменением климата, заявив, что это подорвало бы экономический рост.