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Глобальное потепление: в Австралии не хватает пресной воды | Фото:21.09 07:02   MIGnews.com

Глобальное потепление: в Австралии не хватает пресной воды

Местные власти заявляют, что из-за глобального потепления в восточной Австралии наблюдается беспрецедентный дефицит воды. Более десятка небольших городов, от солнечного Квинсленда до Сиднея, в течение нескольких месяцев сталкиваются сильнейшей засухой. В Кейптауне и Ченнаи отключают водоснабжение.

В небольшом садоводческом центре в Станторпе, Квинсленд, из-за продолжительной сильной засухи запасы воды на местной плотине снизились на несколько метров ниже нормы. Несмотря на то, что он находится в бассейне самой большой речной системы Австралии, город может полностью "высохнуть" к Рождеству. У властей не будет иного выбора, кроме как привозить воду ежемесячно на сумму в 690 000 долларов США.

"Я знаю некоторых производителей, у которых буквально сухо на ферме и они решают ничего не сажать и практически закрыть свои предприятия", - сказал местный житель.

Правительство, стремясь поддержать огромный сектор угледобычи, отклонило призывы о борьбе с изменением климата, заявив, что это подорвало бы экономический рост.


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