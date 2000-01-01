20.09 21:36 MIGnews.com

Саудовская Аравия нанесла удар по позициям хути в Йемене

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Военные силы под руководством Саудовской Аравии нанесли авиаудары по территори Йемена, к северу от портового города Ходейда. В заявлении говорится о том, что удары направлены на предотвращение теракта в Красном море.Представитель военных сил хуситов охарактеризовал нападение как серьезную эскалацию и ответный удар после атаки на саудовские нефтяные установки в минувшие выходные.Комментируя инцидент, представитель коалиции Саудовской Аравии Турки аль-Малик заявил: "Военно-морские силы коалиции обнаружили попытку террористического ополчения хути, поддерживаемого Ираном, осуществить серьезный акт агрессии и терроризма в южной части Красного моря с использованием беспилотного оснащенного катера, спущенного на воду из провинции Ходейда".Хуситы взяли на себя ответственность за нападение на саудовские НПЗ. И Эр-Рияд, и Вашингтон продолжают обвинять в этом Иран.