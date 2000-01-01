20.09 18:02 MIGnews.com

Сын жертв теракта в Мумбаи отметил бар-мицву

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Моше Хольцберг, чьи родители были убиты во время теракта в Мумбаи в 2008 году, когда ему было 2 года, отметил бар-мицву, впервые надев филактерии во время церемонии в Нью-Йорке.Раввин Гавриил и Ривка Хольцберг были директорами Дома Хабада в индийском городе Мумбаи, на который напали террористы 26 ноября 2008 года. Четыре других израильских и американских посетителя также были убиты. Ответственность за нападение взяла на себя "Лашкаре-Тайба", исламская террористическая организация, базирующаяся в Пакистане, которая убила 166 человек в Мумбаи.Фотография маленького Моше была опубликована на первых страницах газет по всему миру.Церемония прошла в Стоуни-Пойнт, штат Нью-Йорк, в окружении семьи и друзей его родителей. Он также посетил могилу покойного Любавичского Ребе Менахема Менделя Шнеерсона и надел там тфилин, согласно отчету.