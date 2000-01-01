20.09 17:27 MIGnews.com

Офицер ЦАХАЛа ранен камнем, попавшим в его машину

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В офицера ЦАХАЛа попал камень, когда он ехал по шоссе на севере Западного берега. Военный, который находился в отпуске, получил ранения средний тяжести из-за попадания камня в лицо. Инцидент произошел в пятницу, 20 сентября.23-летний солдат был ранен камнем, который пролетел через лобовое стекло его машины возле поселения Маале-Шомрон. На пассажирском сидении находился его отец. Раненному оказали помощь, прибывшие на место происшествия врачи, а затем доставили в больницу в Петах-Тикве.На Западном берегу распространены подобные нападения.Инцидент произошел на следующий день после того, как солдаты на контрольно-пропускном пункте возле Иерусалима застрелили палестинскую женщину, напавшую на них с ножом.