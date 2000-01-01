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Моссад сорвал теракт на 25-тысячном митинге под Парижем 20.07 07:55   MIGnews.com

Израиль не дал Ирану взорвать 25-тысячный митинг под Парижем

Израильское агентство Моссад помогло предотвратить атаку иранских террористов на демонстрации политических беженцев, выступающих против режима аятолл, которая проходила в пригороде французской столицы в конце прошлого месяца.

Сотрудники Моссада предоставили своим коллегам из Франции, Германии и Бельгии важнейшие разведданные, что привело к разоблачению террористической ячейки, состоявшей из иранского дипломата, и шести его пособников, в том числе и собственной супруги.

На мероприятие "Свободный Иран - Альтернатива", организованным диссидентским движением "Народные моджахеды Ирана" в коммуне Вильпент 30 июня, собралось 25 тысяч человек. Многие из них пришли с фотографиями своих родственников, убитых режимом.

По информации "Хадашот", израильские и европейские агенты провели масштабную операцию, выслеживая и прослушивая подозреваемых в нескольких странах Евросоюза.

В начале июля пособникам террористов из Бельгии – супругам иранского происхождения Амиру С. и Насимех Н. – уже были предъявлены обвинения в заговоре с целью атаки. Во время ареста в одном из брюссельских районов у них обнаружили 500 граммов используемой для изготовления взрывчатки перекиси ацетона, а также детонационное устройство.

Помимо того, бельгийские правоохранительные органы произвели еще пять облав по территории всей страны, отказавшись предоставлять какие-либо подробности.

Как пишет Bild, руководил ячейкой 47-летний сотрудник иранского дипкорпуса в Австрии Ассадолла А.
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