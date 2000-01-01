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В США на штат Айова обрушилось мощное торнадо | Фото:20.07 17:27   MIGnews.com

В США на штат Айова обрушилось мощное торнадо

На штат Айова в США обрушился мощный торнадо, который повлек за собой разрушения и эвакуацию местных жителей. В результаты стихии пострадали 17 человек, сообщает в пятницу, 20 июля Reuters.

По данным издания, торнадо принес разрушения в города Пелла, Маршаллтаун и Бондурант. Серьезные повреждения получила больница в Маршаллтауне, пациентов перевели в другие медицинские учреждения. Также оказалась частично разрушена башня исторического здания местного суда.

Уточняется, что в городе Пелла стихия нанесла ущерб одному из предприятий.

По словам экспертов, в настоящее время торнадо перемещается в центральную часть штата. Следующим от стихии может пострадать штат Огайо

Напомним, в сентябре минувшего года по меньшей мере пять торнадо сформировались в штате Флорида, где бушевал ураган "Ирма".
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