20.07 17:27 MIGnews.com

В США на штат Айова обрушилось мощное торнадо

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На штат Айова в США обрушился мощный торнадо, который повлек за собой разрушения и эвакуацию местных жителей. В результаты стихии пострадали 17 человек, сообщает в пятницу, 20 июля Reuters.По данным издания, торнадо принес разрушения в города Пелла, Маршаллтаун и Бондурант. Серьезные повреждения получила больница в Маршаллтауне, пациентов перевели в другие медицинские учреждения. Также оказалась частично разрушена башня исторического здания местного суда.Уточняется, что в городе Пелла стихия нанесла ущерб одному из предприятий.По словам экспертов, в настоящее время торнадо перемещается в центральную часть штата. Следующим от стихии может пострадать штат ОгайоНапомним, в сентябре минувшего года по меньшей мере пять торнадо сформировались в штате Флорида, где бушевал ураган "Ирма".