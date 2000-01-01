Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Япония обнаружила неизвестную подлодку у своих берегов | Фото:20.06 15:09   MIGnews.com

Япония обнаружила неизвестную подлодку у своих берегов

У южных берегов Японии обнаружили неизвестную подводную лодку. Об этом сообщило Минобороны Японии в Twitter в субботу, 20 июня.

"18 июня эсминец и патрульный самолет морских сил самообороны заметили подводную лодку, которая держала курс на запад, в прилежащей зоне у острова Амамиосима", - сообщается в заявлении.

"После этого в первой половине дня субботу 20 июня та же подводная лодка была обнаружена к западу от острова Екоатэ за пределами прилежащей зоны, она двигается на запад", – добавляют в минобороны.

В заявлении говорится, что "министр обороны Таро Коно приказал сделать все возможное для поддержания бдительности и сбора соответствующей информации".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:51
Ливанскую активистку обвинили в шпионаже на Израиль
15:30
ЦАХАЛ: в Израиле начинается вторая волна COVID-19
14:45
Индия и Китай обменялись обвинениями в кровавом столкновении
13:14
Новая смерть от коронавируса: 305 погибших
12:43
В Израиле рекордное количество депутатов-геев
12:13
Ранен директор начальной школы в бедуинской деревне
11:30
Израиль переведет на иврит статью Путина о Второй мировой
11:13
Австралия подвергается массированной кибератаке
09:45
На Закарпатье ребенка назвали необычным именем Зеленский
09:09
Из Парижа в Берлин за 4 часа: план по восстановлению ЕС
08:09
Израильский филармонический оркестр даст бесплатный концерт
07:34
Прогноз погоды: переменная облачность и осадки
06:00
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
04:24
Режиссерской версии "Лиги справедливости" быть: тизер
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  