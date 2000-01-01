20.06 15:09 MIGnews.com
Япония обнаружила неизвестную подлодку у своих берегов
У южных берегов Японии обнаружили неизвестную подводную лодку. Об этом сообщило Минобороны Японии в Twitter в субботу, 20 июня.
"18 июня эсминец и патрульный самолет морских сил самообороны заметили подводную лодку, которая держала курс на запад, в прилежащей зоне у острова Амамиосима", - сообщается в заявлении.
"После этого в первой половине дня субботу 20 июня та же подводная лодка была обнаружена к западу от острова Екоатэ за пределами прилежащей зоны, она двигается на запад", – добавляют в минобороны.
В заявлении говорится, что "министр обороны Таро Коно приказал сделать все возможное для поддержания бдительности и сбора соответствующей информации".
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