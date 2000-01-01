20.06 15:09 MIGnews.com

Япония обнаружила неизвестную подлодку у своих берегов

Поделиться

Все по теме

Комментарии





У южных берегов Японии обнаружили неизвестную подводную лодку. Об этом сообщило Минобороны Японии в Twitter в субботу, 20 июня."18 июня эсминец и патрульный самолет морских сил самообороны заметили подводную лодку, которая держала курс на запад, в прилежащей зоне у острова Амамиосима", - сообщается в заявлении."После этого в первой половине дня субботу 20 июня та же подводная лодка была обнаружена к западу от острова Екоатэ за пределами прилежащей зоны, она двигается на запад", – добавляют в минобороны.В заявлении говорится, что "министр обороны Таро Коно приказал сделать все возможное для поддержания бдительности и сбора соответствующей информации".