Израиль заявил о поимке иранского шпиона

Служба безопасности ШАБАК арестовала иранского шпиона, который орудовал в Иудее и Самарии в начале этого года, на фоне растущей напряженности в отношениях с Исламской Республикой из-за разрушающегося ядерного соглашения.
По данным источников, шпион идентифицирован как Тхаер Шафут, который является гражданином Иордании.
Согласно заявлению ШАБАКа, в прошлом году шпиона отправили в Иудею и Самарию, чтобы "выполнять миссии от имени иранской разведки, связанные с установлением сети в Израиле, для проведения тайных операций для иранцев".
Источники отмечают, на территорию Еврейского Государства гражданин Иордании проник в июле-августе 2018 года, после чего он получал инструкции от иранских оперативников в Ливане и в Сирии. Шпиону было приказано установить связи в деловых кругах, чтобы сформировать базу для иранской разведывательной инфраструктуры.
Также известно, что в этом месяце иорданцу были предъявлены обвинения.