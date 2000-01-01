20.06 14:04 MIGnews.com

7-летняя девочка подтвердила личность насильника

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12-й канал израильского ТВ сообщает о первых результатах возобновленного расследования по делу об изнасиловании 7-летней еврейской девочки в Биньямин.Девочка во время разговора детским следователем “показала на кукле все тяжелые подробности нападения”. Девочка также заявила, что уверена в личности того, кто совершил атаку, подозреваемом палестинском арабе Махмуде Катуса. Во время опознания девочка сказала: "Это - он, я уверена, что это - он. Девочка также узнала его голос.Также выяснилось, что Катуса лгал на допросе, говоря, что он работал только в школе - позднее было установлено, что он подрабатывал в том квартале, где расположено здание, в котором произошло изнасилование.На настоящий момент неясно, через сколько времени после нападения родители пришли в полицию, но в любом случае прошло более недели. Заявлением подано 16 апреля. Катуса был арестован 1 мая. Главный военный прокурор узнал о деле больше чем через месяц после изнасилования.Ранее 12-й канал израильского ТВ сообщил, что следователи полиции, занявшиеся расследованием дела Нази Мухмаммеда Катуса, обвиненного в изнасиловании 7-летней еврейской девочки заявили, что “без колебаний отзовут обвинения” в случае, если у них не появится новых улик.Следователи, добавили, что “возможно, обвинительное заключение было предъявлено слишком рано”.Высшие чины полиции описывают состояние дела как “отчаянное” и говорят, что узнали о нем только после публикаций в прессе - несмотря на то, что оно расследуется уже полтора месяца.После судебного заседания стало известно, что девочка не прошла официального врачебного расследования. Также сообщается о том, что полиция не провела технического расследования - то есть не изучила данные биллинга телефонов подозреваемого и возможных соучастников дела. Все это порождает серьезные сомнения в вине Катуса - несмотря на то, что девочка однозначно идентифицировала его.Родственники Катуса убеждены том, что речь идет об “ошибочной идентификации” со стороны жертвы.Брат обвиняемого, Анвар заявил: “Ему пошили дело. Он работает в этой школе несколько лет. Они никогда не говорил с детьми, только с учителем. . Посмотрите на записи камер наружного наблюдения, 35 дней - на них нет ничего. Он силен, потому что он знает, что не сделал ничего дурного”.