Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












В Нидерландах заговорили о заражении COVID-19 от животного | Фото:21.05 03:44   MIGnews.com

COVID-19: в Нидерландах заговорили о заражении от животного

Правительство Нидерландов утверждает, что работник норковой фермы, вероятнее всего, подхватил смертоносный китайский коронавирус COVID-19 от одного из животных.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на отчет, опубликованный на правительственном сайте.

Уточняется, что по данному факту проводятся исследования. Сейчас на норковых фермах по всем Нидерландам принимаются меры, чтобы попытаться предотвратить распространение вируса.

Если "вероятный" сценарий окажется доказанным, это будет первым подтвержденным случаем заражения человека от животного в мире.

Эксперты подозревают, но пока не подтвердили, что COVID-19 зародился в результате передачи от животного к человеку в Китае.

"Эти новые результаты исследований имеют огромное влияние на владельцев, семьи и работников норковых фирм, а также на местные общины. Поэтому я тесно контактирую со всеми этими заинтересованными сторонами", – прокомментировала министр сельского хозяйства Карола Шутен.

Две норковые фермы в Нидерландах подтвердили случаи заражения коронавирусом среди своих животных в конце апреля. У норок были различные симптомы, включая проблемы с дыханием.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
02:30
В мире – свыше 5 млн зараженных COVID-19
01:22
Церемонию "Оскара" в 2021 году возможно перенесут
00:10
НВО выпустит режиссерскую версию "Лиги справедливости"
23:27
Мужское достоинство из бетона появилось на площади Сан-Марко
22:10
Власти Уханя запретили употребление в пищу диких животных
21:46
Хаменеи: я не призывал уничтожать евреев
21:11
11 новых случаев заражения COVID-19 за сутки
20:36
Мандельблит не назначал себя генеральным прокурором
20:07
В мире выявлено рекордное число случаев COVID-19 за сутки
19:52
Убийства женщин в Израиле: Кнессет создал спецкомитет
19:42
Запрет на въезд иностранных граждан в Израиль продлили
19:22
Ашкенази провел разговор с министром иностранных дел России
18:49
Нетаниягу ответил Хаменеи на призыв к уничтожению Израиля
18:47
Иран сообщил о последствиях хакерской атаки на порт
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  