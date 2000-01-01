21.05 03:44 MIGnews.com

COVID-19: в Нидерландах заговорили о заражении от животного

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Правительство Нидерландов утверждает, что работник норковой фермы, вероятнее всего, подхватил смертоносный китайский коронавирус COVID-19 от одного из животных.Об этом сообщает BBC со ссылкой на отчет, опубликованный на правительственном сайте.Уточняется, что по данному факту проводятся исследования. Сейчас на норковых фермах по всем Нидерландам принимаются меры, чтобы попытаться предотвратить распространение вируса.Если "вероятный" сценарий окажется доказанным, это будет первым подтвержденным случаем заражения человека от животного в мире.Эксперты подозревают, но пока не подтвердили, что COVID-19 зародился в результате передачи от животного к человеку в Китае."Эти новые результаты исследований имеют огромное влияние на владельцев, семьи и работников норковых фирм, а также на местные общины. Поэтому я тесно контактирую со всеми этими заинтересованными сторонами", – прокомментировала министр сельского хозяйства Карола Шутен.Две норковые фермы в Нидерландах подтвердили случаи заражения коронавирусом среди своих животных в конце апреля. У норок были различные симптомы, включая проблемы с дыханием.