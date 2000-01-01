Власти Турции арестовали сотни сотрудников МИД страны
Турецкие власти распорядились арестовать 249 сотрудников министерства иностранных дел по подозрению в связях с сетью исламского проповедника, обвиняемого в организации попытки государственного переворота в 2016 году.
Стоит отметить, что турецкие власти регулярно проводят операции против предполагаемых последователей Фетхуллаха Гюлена, который живет в добровольном изгнании в Пенсильвании с 1999 года после неудавшейся попытки государственного переворота ночью 15 июля 2016 года.
Всего было задержано 249 сотрудников ведомства.
Отмечается, что подозрения вызвало то, что все эти работники успешно сдали экзамен для карьеры на государственной службе за счет сотрудничества с FETO.
Сообщается о 78 уже подвергнутых приводу в полицейские участки работников министерства иностранных дел Турецкой Республики в ходе операций в 43 провинциях страны.
Более 77 000 человек были заключены в тюрьму в ожидании суда, в то время как около 150 000 государственных служащих, военнослужащих и других были уволены или отстранены от работы в рамках чисток после переворота.
Правозащитные организации и западные союзники Турции выразили обеспокоенность по поводу репрессий, заявив, что президент Тайип Эрдоган использовал неудачный путч в качестве предлога для подавления инакомыслия. Однако правительство заявило, что меры безопасности были необходимы из-за серьезности угрозы, с которой сталкивается Турция.