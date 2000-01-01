20.04 19:57 MIGnews.com

Подростки угрожали взорвать евреев в синагоге Мальме

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Двое старшеклассников, которые в декабре прошлого года пришли в синагогу шведского города Мальме и угрожали ее прихожанам, извинились за свои действия. Об этом в эфире местного радио Sveriges заявил раввин Моше Давид Ха-Кох, впервые сообщив о случившемся в среду, 18 апреля.Рав не стал раскрывать личности подростков, однако рассказал, что они угрожали "бросить бомбы", после чего сбежали. Вычислить их не составило особого труда – еврейская община обратилась в местные школы и достаточно оперативно недоброжелателей вычислили.На следующую неделю после того, как директору сообщили об учениках-антисемитах, они пришли в синагогу с извинениями. Название школы не сообщается.Полиции Мальме также сообщили о произошедшем, однако школьников решили не наказывать. Однако правоохранители передали дело социальным службам."Это часть более обширной картины, в которой еврейское меньшинство ощущает угрозу. Это продукт антисемитской риторики", - говорит Ха-Коэн.Напомним, что Мальме остается одним из самых мусульманских городов Швеции. На 350 тысяч жителей города приходится 16 мечетей (даже в Стокгольме их 3). Именно здесь в 1984 году открылась первая соборная мечеть в Скандинавии.