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flickr/paullymac20.04 14:50   MIGnews.com

Самолет выкатился за пределы полосы в Непале

Пассажирский самолет выкатился за пределы полосы в Непале, в связи с этим был временно закрыт Международный аэропорт имени Трибхувана в Катманду.

Отмечается, что воздушное судно Boeing 737−900 принадлежит авиакомпании Malindo Air, которое следовало в Куала-Лумпур.



Уточняется, что пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы во время взлета, информирует Kathmandu Post.

На борту находились 139 пассажиров и четверо членов экипажа. Получив разрешение на взлет, лайнер начал разгон, но в последний момент командир экипажа обнаружил ошибку на приборной доске и прервал рейс.

Самолет набрал скорость, но не смог остановиться и выехал с полосы на 50 метров. Никто в результате не пострадал.

Какую ошибку заметил пилот — не уточняется. Причины инцидента расследуются.
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