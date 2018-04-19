DB ошибочным переводом подрывает репутацию

Одна из бирж, с которой сотрудничает Deutsche Bank AG, ошибочно получила залоговый платеж от банка в размере $35 млрд.
Сообщается, что сумма переведенных средств была на $5 млрд больше текущей капитализации DB.
Крупнейший немецкий банк признал факт ошибочного перевода, но не сумму. Неизвестно каким должен был быть правильный залог.
Перевод был осуществлен еще в прошлом месяце, за неделю до пасхальных праздников в стране. Адресат - клиринговая палата Eurex, которая принадлежит Deutsche Boerse, пишет CNN Money ссылаясь на информированные источники.
Финучреждение не понесло финущерба, но такой сбой подрывает надежность процедур оценки рисков и управления ими в Deutsche Bank.
Экс-CEO Джон Крайан, который сложил полномочия в начале текущего месяца, часто заявлял об успехах в этом направлении.
Не так давно, Deutsche Bank сообщил об убытках третий год подряд.