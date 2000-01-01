20.04 09:39 MIGnews.com

В школе Петах-Тиквы завелись фанаты нацистов?

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Полиция Петах-Тиквы расследует инцидент, произошедший в одной из среднеобразовательных школ, где в качестве заставки на компьютерах в компьютерном классе были установлены нацистские изображения сатирического содержания – мемы о Гитлере и концлагерях.В результате расследования были задержаны несколько учеников."Несовершеннолетний ученик образовательного заведения совершил некую работу на компьютере в одном из классов, в ходе которой создал презентацию нацистского содержания и установил ее в качестве заставки на компьютере. Поскольку этот компьютер был подключен к сети, заставка установилась и на другие компьютеры", - утверждают полицейские.Мэр Петах-Тиквы Ицик Браверман осудил этот случившееся."Распространение на школьных компьютерах информации нацистского содержания между детьми и подростками является преступлением, которое вызывает шок и ужас, особенно на фоне приближающегося Дня памяти жертв Холокоста", - говорит он.Полиция Петах-Тиквы также расследует появление свастик в различных местах города.