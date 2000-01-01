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В школе Петах-Тиквы появились фанаты нацистов? | Фото: Thinkstock20.04 09:39   MIGnews.com

В школе Петах-Тиквы завелись фанаты нацистов?

Полиция Петах-Тиквы расследует инцидент, произошедший в одной из среднеобразовательных школ, где в качестве заставки на компьютерах в компьютерном классе были установлены нацистские изображения сатирического содержания – мемы о Гитлере и концлагерях.

В результате расследования были задержаны несколько учеников.




"Несовершеннолетний ученик образовательного заведения совершил некую работу на компьютере в одном из классов, в ходе которой создал презентацию нацистского содержания и установил ее в качестве заставки на компьютере. Поскольку этот компьютер был подключен к сети, заставка установилась и на другие компьютеры", - утверждают полицейские.

Мэр Петах-Тиквы Ицик Браверман осудил этот случившееся.

"Распространение на школьных компьютерах информации нацистского содержания между детьми и подростками является преступлением, которое вызывает шок и ужас, особенно на фоне приближающегося Дня памяти жертв Холокоста", - говорит он.

Полиция Петах-Тиквы также расследует появление свастик в различных местах города.
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