В школе Петах-Тиквы завелись фанаты нацистов?

Полиция Петах-Тиквы расследует инцидент, произошедший в одной из среднеобразовательных школ, где в качестве заставки на компьютерах в компьютерном классе были установлены нацистские изображения сатирического содержания – мемы о Гитлере и концлагерях.
В результате расследования были задержаны несколько учеников.
"Несовершеннолетний ученик образовательного заведения совершил некую работу на компьютере в одном из классов, в ходе которой создал презентацию нацистского содержания и установил ее в качестве заставки на компьютере. Поскольку этот компьютер был подключен к сети, заставка установилась и на другие компьютеры", - утверждают полицейские.
Мэр Петах-Тиквы Ицик Браверман осудил этот случившееся.
"Распространение на школьных компьютерах информации нацистского содержания между детьми и подростками является преступлением, которое вызывает шок и ужас, особенно на фоне приближающегося Дня памяти жертв Холокоста", - говорит он.
Полиция Петах-Тиквы также расследует появление свастик в различных местах города.