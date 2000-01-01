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Вашингтон и Сеул возобновят совместные военные учения 20.03 15:25   MIGnews.com

Вашингтон и Сеул возобновят совместные военные учения

В Пентагоне подтвердили информацию о возобновлении совместных военный учений США и Республики Корея, которые были приостановлены на период зимней Олимпиады и Паралимпиады в Пхенчхане. Об этом сообщает ТАСС.

"Министр обороны США Джеймс Мэттис и министр национальной обороны Республики Корея Сон Ён Му согласились возобновить ежегодные совместные учения, в том числе Foal Eagle и Key Resolve, которые вступали в конфликт с графиком проведения Олимпийских игр. Ожидается, что маневры возобновятся с 1 апреля 2018 года на том же уровне, как и в предыдущие годы", - говориться в заявлении представителя американского министерства обороны полковник Роберта Мэннинга.

Также он указал, что "командование ООН уведомило Корейскую народную армию о графике (проведения), а также об оборонительном характере ежегодных учений".

Ранее о возобновлении учений сообщило южнокорейское агентство Yonhap , ссылаясь на источники в оборонном ведомстве страны. При этом, как отмечают корейские СМИ, в нынешним году в военных играх не будут задействованы американские атомные ударные авианосцы, ракетные подводные лодки, а также бомбардировщики В-1В.
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