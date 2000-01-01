23 дипломата возвращаются в РФ на "кокаиновом самолете"
Высланные британским премьером Терезой Мэй 23 российских дипломата возвращаются домой на самолете, который замешан в кокаиновом скандале. Как известно, дипломатов выслали из страны из-за дела об отравлении семьи Скрипалей.
По сообщениям СМИ, всего на борту находятся 80 человек. Согласно имеющейся на трекере Flightradar24 информации, самолет с бортовым номером RA-96023 вылетел из лондонского аэропорта Stansted и взял курс на восток.
Воздушное судно Ил-96 с номером RA-96023 входит в состав спецлетного отряда "Россия" и принадлежит управлению делами российского лидера, пишет ФАН.
Отметим, в декабре минувшего года он засветился в кокаиновом скандале в Аргентине. Самолетом планировалось доставить в российскую столицу почти 400 кг наркотиков, которые целый год находились на территории российского дипломатического представительства.