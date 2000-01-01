20.03 07:53 MIGnews.com

Атака в Орли: в крови напавшего нашли алкоголь и наркотики

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Террорист, совершивший нападение на военных в аэропорту Орли в Париже, перед атакой употреблял алкоголь и наркотики. Об этом свидетельствует посмертный анализ крови напавшего. Сообщается, что содержание алкоголя в крови Зиеда Бен Бельгасема достигло 0,93 г/л.Эти показания почти вдвое превышает установленный во Франции лимит. Кроме того в организме 39-летнего террориста были обнаружены следы кокаина и марихуаны.Отмечается, что на его теле также был обнаружен Коран.Напомним, что в субботу, 18 марта, выходец из Туниса, родившийся во Франции совершил вооруженное нападение на военных в аэропорту Орли. Бельгасем приставил пневматический пистолет к голове женщины-военнослужащей в аэропорту со словами, что он намерен "умереть за Аллаха".Террорист был ликвидирован другими солдатами, патрулировавшими аэропорт, передает BBC.