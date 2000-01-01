20.02 06:31 MIGnews.com
Бойня близ Франкфурта: расстреляны восемь человек
В городе Ханау, близ Франкфурта, минувшей ночью произошло два инцидента, в ходе которых были расстреляны восемь человек.
Две улицы Ханау блокированы вооруженной полицией. Над городом кружит вертолет.
Мотивы стрельбы “неясны” сообщают власти. Расстрелы произошли в двух кальянных.
Преступники сбежали “на машине темного оттенка”.
Полицейский спецназ разыскивает преступников.
Ханау расположен в 20 километрах к востоку от Франкфурта . В нем проживает около 100 тысяч человек.
Поделиться
Все по теме
Комментарии