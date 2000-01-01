Причина катастрофы F-16 - ошибка, а не халатность

Ошибка в оценке угрозы, а не халатность экипажа израильского истребителя F-16, который был сбит сирийской ракетой 10 февраля, находится в центре расследования, которое ЦАХАЛ начал после инцидент на израильско-сирийской границе.
Как сообщает 10-ый канал ИТВ, на заседании по результатам военного расследования 21 февраля командиру военно-воздушными силами ЦАХАЛа Амикаму Норкину доложат, что случившееся стало результатом действий пилота и штурмана в соответствии с неправильно расставленными приоритетами. Якобы вместо того, чтобы снизить высоту после запуска ракеты по иранской базе, они продолжали лететь за ней.
После этого основная часть расследования, все необходимые выводы из которого уже были учтены в подготовке пилотов и использовании ВВС, будет обнародована широкой общественности.
Напомним, что и пилот, и штурман сбитого сирийцами самолета перед крушением успешно катапультировались на территории Израиля, однако последний не получил столь сильные повреждения и, будучи выписанным из больницы Рамбам в Хайфе, 19 февраля уже совершил свой первый полет после атаки.