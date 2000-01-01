20.02 07:02 MIGnews.com

Удара беспилотников ЦАХАЛа по Рафиаху: убиты 5 боевиков ISIS

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Террористическая организация Исламское Государство опубликовало заявление, в котором говорится, что пять ее боевиков были убиты в результате удара израильских беспилотников по деревне Шибан, к югу от египетской части Рафиаха.Египетские СМИ между тем, сообщают о том, что в результате атаки в том же районе убиты десять человек.Десять дней назад, после ракетного удара по Эйлату, два палестинца были убиты в результате авиационной атаки на границы Газы и Синайского полуострова. Палестинские СМИ заявили, что атаковали ВВС ЦАХАЛа, но израильская армия опровергла эту информацию.9 февраля по Эйлату были выпущены 4 ракеты. Три сбил “Железный купол”, одна упала в открытой местности. После этого ISIS распространил заявление в котором предупредил, что начинается “война против евреев и христиан”.В конце декабря лидер ISIS на Синае Абу Хаджар аль-Хашими заявил, что “земля будет гореть у евреев под ногами, которые боятся муджахеддинов и знают, что конец близок”.