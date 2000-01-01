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Теракт в Москве: очевидцы рассказали, как это было | Фото:19.12 22:02   MIGnews.com

Теракт в Москве: очевидцы рассказали, как это было

Очевидцы теракта возле здания ФСБ, которое расположено в центре Москвы, слышали целую серию выстрелов.

Об этом случайные прохожие рассказали журналистам.

"Мы шли с девушкой по Кузнецкому мосту в сторону Лубянки. Хотели посмотреть, как украшена Москва к Новому году. Послышались звуки выстрелов. Я думал, это ремонтные работы. Отбойный молоток или что-то в этом роде. Но звуки выстрела ни с чем не спутать", – рассказал молодой человек.

В результате к ним подбежал мужчина в боевой амуниции и накричал на зевак, предупредив, что им может "снести башку рикошетом".

Также некоторые прохожие и вовсе подумали, что это фейерверк. Но потом полицейские закричали, чтобы все быстро покинули улицу.



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