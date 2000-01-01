Теракт в Москве: очевидцы рассказали, как это было

Об этом случайные прохожие рассказали журналистам.
"Мы шли с девушкой по Кузнецкому мосту в сторону Лубянки. Хотели посмотреть, как украшена Москва к Новому году. Послышались звуки выстрелов. Я думал, это ремонтные работы. Отбойный молоток или что-то в этом роде. Но звуки выстрела ни с чем не спутать", – рассказал молодой человек.
В результате к ним подбежал мужчина в боевой амуниции и накричал на зевак, предупредив, что им может "снести башку рикошетом".
Также некоторые прохожие и вовсе подумали, что это фейерверк. Но потом полицейские закричали, чтобы все быстро покинули улицу.