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Офицера, убившего Соломона Теко, обвинят в халатности | Фото:19.11 16:30   MIGnews.com

Офицера, убившего Соломона Теко, обвинят в халатности

Офицера полиции, случайно застрелившего молодого израильтянина эфиопского происхождения Соломона Теко, обвинят в халатности.

Генеральный прокурор Израиля Шай Ницан рассматривал возможность закрытия дела, но в конечном итоге пришел к выводу, что убийство было совершено по неосторожности, передает The Jerusalem Post.

Смерть подростка потрясла всю страну в июле 2019 года. После убийства Теко начали вспыхивать протесты по поводу дискриминации со стороны полиции и расизма.

Вскрытие подтвердило версию полицейского, что он сделал предупредительный выстрел перед ногами молодого человека, но пуля срикошетила и попала в грудь Соломона.


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