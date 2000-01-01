19.11 16:30 MIGnews.com

Офицера, убившего Соломона Теко, обвинят в халатности

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Офицера полиции, случайно застрелившего молодого израильтянина эфиопского происхождения Соломона Теко, обвинят в халатности.Генеральный прокурор Израиля Шай Ницан рассматривал возможность закрытия дела, но в конечном итоге пришел к выводу, что убийство было совершено по неосторожности, передает The Jerusalem Post.Смерть подростка потрясла всю страну в июле 2019 года. После убийства Теко начали вспыхивать протесты по поводу дискриминации со стороны полиции и расизма.Вскрытие подтвердило версию полицейского, что он сделал предупредительный выстрел перед ногами молодого человека, но пуля срикошетила и попала в грудь Соломона.