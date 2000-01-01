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Прорыв дамбы: под Красноярском могла пройзти утечка ртути | Фото:20.10 07:06   MIGnews.com

Прорыв дамбы: под Красноярском могла пройзти утечка ртути

После прорыва дамбы под Красноярском, который привел к гибели 15 человек, могла произойти утечка ртути. Об этом сообщает в субботу, 19 октября, сообщает "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на информированный источник.

Сообщается, что ртуть могла использоваться при добыче золота. Министр экологии Красноярского края Павел Корчашкин заявил, что специалисты Росприроднадзора уже взяли пробы на месте ЧП.

Напомним, что ночью субботы, 19 октября, в районе населенного пункта Щетинкино (Красноярский край, РФ) прорвало дамбу технологического водоема золотодобывающей артели на реке Сейба, в результате чего четырехметровый селевой поток затопил два общежития временного типа, где проживали рабочие.

Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Красноярскому краю.


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