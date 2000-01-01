19.10 20:39 MIGnews.com

Израильская девочка умерла на рейсе Аэрофлота из Таиланда

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Израильские СМИ сообщают о том, что вчера. 18 октября, годовалая израильская девочка скончалась во время перелета рейса Аэрофлота из Таиланда в Россию.Во время полета у девочки начались проблемы с дыханием. Самолет совершил вынужденную посадку в Казани. Несмотря на усилия местных врачей, спасти девочку не удалось.Аэрофлот распространил заявление, в котором сообщается: “Во время полета по маршруту Пхукет-Москва девочка , 2018 года рождения , почувствовала себя плохо. Капитан воздушного судна принял решение о немедленной посадке в Казани для оказания медицинской помощи. Несмотря на усилия команды врачей, прибывших к самолету, девочка скончалась”.Израильский МИД сообщает о том, что поддерживает контакты с семьей и готовит эвакуацию тела девочки в Израиль.