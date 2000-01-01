19.10 20:32 MIGnews.com

Израиль: Педофил приговоренный к 20 годам покончил с собой

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В субботу, 19 октября, заключенный тюрьмы "Аялон", обвиненный в сексуальных преступлениях против собственных детей , покончил с собой. Врачи больницы "Асаф а-Рофе" были вынуждены констатировать смерть 54-летнего мужчины.В прошлом году, он был приговорен к 20 годам лишения свободы за преступления на сексуальной почве и жестокое обращение с несовершеннолетними. Накануне он совершил попытку самоубийства.Парамедики, прибывшие на место происшествия, предприняли попытку реанимировать заключенного, однако безуспешно. Администрация тюрьмы начало расследование.