В гибели юного велосипедиста могут обвинить его друга

Напомним, 17-летний Ари Нешер, сын известного израильского режиссера Ави Нешера, получил серьезные травмы 24-го сентября и скончался в больнице несколькими днями позже.
Между тем, полиция подозревает в смерти юноши не только водителя автомобиля, но и 16-летнего друга, который разрешил Ари сесть на свой электрический велосипед в качестве пассажира, а также не настоял на использовании пассажиром шлема.
Имя второго подростка не разглашается.
По данным 10-ого канала ИТВ, свои выводы и рекомендации правоохранители уже передали прокуратуре, которая сообщила, что на данный момент будет подано обвинительное заключение.
В докладе также говорится, что 20-летнего футболиста Ицхака Асефу, сбившего парней на своем транспортном средстве, могут обвинить в управлении транспортным средством после употребления алкоголя и в бегстве с места происшествия.