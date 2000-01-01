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В гибели юного велосипедиста могут обвинить его друга | Фото:19.10 11:45   MIGnews.com

В гибели юного велосипедиста могут обвинить его друга

Прокуроры намерены предъявить обвинение другу подростка, который в прошлом месяце погиб в Тель-Авиве в результате наезда, совершенного водителем, пребывавшим в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом в пятницу, 19 октября сообщает The Times of Israel.

Напомним, 17-летний Ари Нешер, сын известного израильского режиссера Ави Нешера, получил серьезные травмы 24-го сентября и скончался в больнице несколькими днями позже.

Между тем, полиция подозревает в смерти юноши не только водителя автомобиля, но и 16-летнего друга, который разрешил Ари сесть на свой электрический велосипед в качестве пассажира, а также не настоял на использовании пассажиром шлема.

Имя второго подростка не разглашается.

По данным 10-ого канала ИТВ, свои выводы и рекомендации правоохранители уже передали прокуратуре, которая сообщила, что на данный момент будет подано обвинительное заключение.

В докладе также говорится, что 20-летнего футболиста Ицхака Асефу, сбившего парней на своем транспортном средстве, могут обвинить в управлении транспортным средством после употребления алкоголя и в бегстве с места происшествия.


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