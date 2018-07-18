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Банда варваров: видео нападения поселенцев на МАГАВ в Ицхар 19.07 07:05   MIGnews.com

Банда варваров: видео нападения поселенцев на МАГАВ в Ицхар

Десятки поселенцев в Ицхар атаковали силы МАГАВа минувшим вечером.

Поселенцы в масках атаковали МАГАВ и представителей гражданской администрации, прибывших в поселение на рутинную проверку.





За участие в мятеже задержаны три человека - два жителя Ицхар и один житель Нерия. Они пытались своими автомобилями заблокировать выход МАГАВУ в тот момент, когда солдат закидывали камнями.

Правые политики резко осудили инцидент Ицхар. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман написал в твиттере: “Банда варваров атаковала МАГАВ и гражданскую администрацию в Ицхар, ранив полицейскую. Мы разберемся с этим опасным меньшинством, выросшим посреди нас, меньшинством, угрожающим и нападающим на наших полицейских и солдат”.

Министр образования Нафтали Беннет заявил: “Стыд и позор. Экстремисты ранили нашего бойца Государства Израиль. Тот, кто действует таким образом, хочет разрушить нашу страну, как это было 2000 лет назад”.

Девушка - боец МАГАВа была ранена камнем в голову. Ее ранение расценивается как легкое. Она была эвакуирована в больницу Бейлинсон в Петах-Тикве.
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