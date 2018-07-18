19.07 07:05 MIGnews.com

Банда варваров: видео нападения поселенцев на МАГАВ в Ицхар

תיעוד מיצהר: עשרות רעולי פנים מיידים אבנים לעבר לוחמי מג"ב • @OrHeller עם הדיווח המלא >> https://t.co/vXLf5EX83A pic.twitter.com/wRSBA28NCs — חדשות עשר (@news10) July 18, 2018

בושה וחרפה.

קיצוניים פצעו לוחמת מג״ב.

לוחמת שלנו. של מדינת ישראל.

מי שפועל כך באלימות רוצה להחריב את המדינה שלנו. בדיוק כפי שקרה לפני 2000 שנה.

אני קורא למשטרה לפעול במלוא חומרת הדין נגד אלימות זו. pic.twitter.com/VlcK6x7P81 — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) July 18, 2018

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Десятки поселенцев в Ицхар атаковали силы МАГАВа минувшим вечером.Поселенцы в масках атаковали МАГАВ и представителей гражданской администрации, прибывших в поселение на рутинную проверку.За участие в мятеже задержаны три человека - два жителя Ицхар и один житель Нерия. Они пытались своими автомобилями заблокировать выход МАГАВУ в тот момент, когда солдат закидывали камнями.Правые политики резко осудили инцидент Ицхар. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман написал в твиттере: “Банда варваров атаковала МАГАВ и гражданскую администрацию в Ицхар, ранив полицейскую. Мы разберемся с этим опасным меньшинством, выросшим посреди нас, меньшинством, угрожающим и нападающим на наших полицейских и солдат”.Министр образования Нафтали Беннет заявил: “Стыд и позор. Экстремисты ранили нашего бойца Государства Израиль. Тот, кто действует таким образом, хочет разрушить нашу страну, как это было 2000 лет назад”.Девушка - боец МАГАВа была ранена камнем в голову. Ее ранение расценивается как легкое. Она была эвакуирована в больницу Бейлинсон в Петах-Тикве.