19.05 09:46 MIGnews.com

Медсестра-репатриантка жестоко избита пациентом

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Наталья Проскуров, медсестра в больнице для душевнобольных Беэр-Яаков была жестоко избита несколько дней назад пациентом с криминальным прошлым.На видео камер наружного наблюдения, опубликованном 12-м каналом израильского ТВ видно, как пациент атакует Наталью сзади, валит на пол и жестоко избивает. Избиение продолжалось несколько минут, пока нападавшего не оттащил другой пациент.В результате нападения у Натальи сломан нос, выбиты зубы, сломаны несколько костей лица.Наталья рассказывает: “Я пришла на вечернюю смену. Как раз закончили пересменку. Я на минуту вернулась на станцию медсестер. чтобы получить алкоджель. В тот же момент я почувствовала, что меня сильно дернули за волосы сзади. Я не знала кто это, я также и не поняла, что происходит. Я не поняла, что на меня напали. Он бросил меня на пол, я пыталась встать, он наносил мне удары - несколько раз в лицо. Большинство ударов были нанесены по голове. Я все время видела его ноги перед лицом”.На вопрос “Почему?” Наталья ответила: “У меня не было никакой интеракции с ним в эту смену. Я только приняла смену, прочитала про больных. Я его не видела до этого. Я пыталась защититься, прикрыть голову - но мне это не удалось. Я чувствовала, что подпрыгиваю, как мяч в воздухе - и снова падаю, снова подпрыгиваю. Я пыталась понять - почему он не останавливается? Для меня это продолжалось целую вечность, и я не понимаю когда он остановится, что должно произойти, чтобы он остановился ”.Наталья добавила: “Я уверена, что кричала, но у меня на лице была маска. Мне сказали, что меня не слышали - по всей видимости, вся маска была в крови. Я просто задыхалась от крови”.Нападавший просто избивал Наталью - не говоря ей ни слова.Наталью спас другой пациент: "Я слышала, как он кричал: Что ты делаешь? Что ты делаешь? Он подбежал и оттащил его. Через некоторое время прибежали врачи и медсестры . Я лежала на полу и уже ничего не видела. У меня сломаны четыре зуба. Сломан нос, сломаны несколько костей лица, мне необходима операция. Я получила удары только по голове. Я думаю, он хотел меня убить”.Наталья сказала: “Я не знаю, как он все это объясняет. Я знаю, что в настоящий момент его допрашивают в полиции”.На вопрос о том, вернется ли она работать в свое отделение Наталья ответила: “Сейчас это очень далеко от меня. Я сегодня в таком состоянии, что боюсь его и меня мучают кошмары”.Нападавший, 20-летний молодой человек, находился в отделении Натальи по приказу суда, он был госпитализирован после того, как избил собственную мать.В больнице есть только один охранник. Он работает только в вечерние смены, и постоянно передвигается между несколькими отделениями.