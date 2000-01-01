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Главный раввин хочет, чтобы Нетаниягу срочно открыл синагоги | Фото:19.05 16:13   MIGnews.com

Главный раввин хочет, чтобы Нетаниягу срочно открыл синагоги

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу должен немедленно возобновить работу синагог, поскольку другие сферы общественной жизни постепенно возвращаются к норме после локдауна, вызванного пандемией смертоносного китайского коронавируса COVID-19.

С соответствующим призывом выступил главный раввин Израиля Дэвид Лау в открытом письме.

"Возвращение к нормальной работе торговых центров, ресторанов и так далее, но отсутствие при этом решения по синагогам ставят многих в тупик. Молитва в общине – важная часть жизни евреев. На время закрытия я издал мягкие инструкции о том, как в сложившихся обстоятельствах проводить публичные молитвы. Люди действовали ответственно и в соответствии с правилами карантина", - подчеркнул Лау.

По словам главного раввина, он получает множество обращений, из которых становится ясно, насколько болезненно в Израиле восприняли закрытие синагог.

"Из реакций, которые я получаю, я понимаю, насколько это больно для людей. Молящихся не слышат, поскольку у них нет своего профсоюза, который мог бы представлять их интересы, резюмировал Лау.


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