19.05 16:13 MIGnews.com

Главный раввин хочет, чтобы Нетаниягу срочно открыл синагоги

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу должен немедленно возобновить работу синагог, поскольку другие сферы общественной жизни постепенно возвращаются к норме после локдауна, вызванного пандемией смертоносного китайского коронавируса COVID-19.С соответствующим призывом выступил главный раввин Израиля Дэвид Лау в открытом письме."Возвращение к нормальной работе торговых центров, ресторанов и так далее, но отсутствие при этом решения по синагогам ставят многих в тупик. Молитва в общине – важная часть жизни евреев. На время закрытия я издал мягкие инструкции о том, как в сложившихся обстоятельствах проводить публичные молитвы. Люди действовали ответственно и в соответствии с правилами карантина", - подчеркнул Лау.По словам главного раввина, он получает множество обращений, из которых становится ясно, насколько болезненно в Израиле восприняли закрытие синагог."Из реакций, которые я получаю, я понимаю, насколько это больно для людей. Молящихся не слышат, поскольку у них нет своего профсоюза, который мог бы представлять их интересы, резюмировал Лау.