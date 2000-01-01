В камере Ольмерта нашли сверхсекретные документы

В четверг, 18 мая, тюремщики из "Маасиягу" обнаружили в камере бывшего премьер-министра Эхуда Ольмерта документы, которые могут находиться под грифом "секретно". Сразу же после этого документы были изъяты.
Теперь сотрудники Службы управления тюрем Израиля (ШАБАС) проверяют, могут ли эти документы быть связанными с мемуарами, которые экс-премьер пишет в заключении, которое он отбывает за коррупцию.
Данный вопрос был передан для обработки старшим должностным лицам министерства юстиции, которые решат, как поступить дальше.
В четверг Ольмерта посетил один из его адвокатов, и именно во время визита документы и были конфискованы. Также были изъяты дополнительные документы, которые не были одобрены для разглашения отделом информационной безопасности министерства обороны. Отвечающий за это распорядился расследовать случившееся и привлечь к этому ШАБАС.
"Ольмерту не нужно какое-либо разрешение в отношении его связей с национальной безопасностью Израиля. Ни во время своего срока, ни после того он не был уличен в "сливах" секретной информации и такой, которая могла бы нанести ущерб Государству Израиль", - заявил его адвокат.