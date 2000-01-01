Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












В камере Ольмерта нашли сверхсекретные документы 19.05 21:25   MIGnews.com

В камере Ольмерта нашли сверхсекретные документы

В четверг, 18 мая, тюремщики из "Маасиягу" обнаружили в камере бывшего премьер-министра Эхуда Ольмерта документы, которые могут находиться под грифом "секретно". Сразу же после этого документы были изъяты.

Теперь сотрудники Службы управления тюрем Израиля (ШАБАС) проверяют, могут ли эти документы быть связанными с мемуарами, которые экс-премьер пишет в заключении, которое он отбывает за коррупцию.

Данный вопрос был передан для обработки старшим должностным лицам министерства юстиции, которые решат, как поступить дальше.

В четверг Ольмерта посетил один из его адвокатов, и именно во время визита документы и были конфискованы. Также были изъяты дополнительные документы, которые не были одобрены для разглашения отделом информационной безопасности министерства обороны. Отвечающий за это распорядился расследовать случившееся и привлечь к этому ШАБАС.

"Ольмерту не нужно какое-либо разрешение в отношении его связей с национальной безопасностью Израиля. Ни во время своего срока, ни после того он не был уличен в "сливах" секретной информации и такой, которая могла бы нанести ущерб Государству Израиль", - заявил его адвокат.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:24
В Тель-Авиве открылся Международный фестиваль Гешер-2017
22:15
В Каннах освистали фильм "Окча" и компанию Netflix
21:53
Иванку Трамп обвинили в "фальшивом феминизме"
20:55
ХАМАС посадил в тюрьму салафитов ISIS за обстрелы Израиля
20:36
Палестинцы требуют у Трампа аэропорт и участок Мертвого моря
19:35
Владимир Гройсман предупредил Израиль не верить России
18:59
Правительство Японии позволило императору уйти на пенсию
17:57
Ассанж попросит убежища во Франции
17:57
На Burger King подали в суд за рекламу в концлагере
17:33
В ЦАХАЛе создали взвод женщин-харедим
17:15
Лавров назвал противозаконным удар США по сирийским военным
16:59
Атаковавший полицию Милана ножом может быть джихадистом
16:29
Шакед напомнила Трампу о его обещании переместить посольство
15:52
Тереза Мэй сократит число студентов-иммигрантов
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus