19.05 21:25 MIGnews.com

В камере Ольмерта нашли сверхсекретные документы

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В четверг, 18 мая, тюремщики из "Маасиягу" обнаружили в камере бывшего премьер-министра Эхуда Ольмерта документы, которые могут находиться под грифом "секретно". Сразу же после этого документы были изъяты.Теперь сотрудники Службы управления тюрем Израиля (ШАБАС) проверяют, могут ли эти документы быть связанными с мемуарами, которые экс-премьер пишет в заключении, которое он отбывает за коррупцию.Данный вопрос был передан для обработки старшим должностным лицам министерства юстиции, которые решат, как поступить дальше.В четверг Ольмерта посетил один из его адвокатов, и именно во время визита документы и были конфискованы. Также были изъяты дополнительные документы, которые не были одобрены для разглашения отделом информационной безопасности министерства обороны. Отвечающий за это распорядился расследовать случившееся и привлечь к этому ШАБАС."Ольмерту не нужно какое-либо разрешение в отношении его связей с национальной безопасностью Израиля. Ни во время своего срока, ни после того он не был уличен в "сливах" секретной информации и такой, которая могла бы нанести ущерб Государству Израиль", - заявил его адвокат.