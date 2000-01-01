19.05 18:45 MIGnews.com

Операция "Голубой щит" – на страже Трампа в Израиле

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Полиция Израиля официально сообщила о завершении подготовительных работ по обеспечению безопасности накануне визита президента США Дональд Трампа, чей самолет приземлится в аэропорту Бен-Гуриона в понедельник, 22 мая.Данная операция получила название "Голубой щит", а для участия в ней, помимо волонтеров, будут привлечены тысячи сотрудников полиции и МАГАВ. Ее руководителем назначен комиссар полиции Израиля Рони Альшейх, а сама операция будет включать несколько подопераций, в том числе в Бен-Гурионе, Иерусалима и на дорогах, ведущих в столицу и из нее.Вдобавок к этому, как сообщил Шелдон Рич, управляющий отеля "Царь Давид", в котором остановится Трамп, президентский номер будет оборудован специальным стеклом, которое способно сдержать атаку из РПГ и другими ракетами.Вместе с ним в Израиль прилетит делегация из примерно тысячи человек, включая его советников – дочь Иванку и зятя Джареда Кушнера, – министра обороны Джеймса Маттиса, госсекретаря Рекса Тиллерсона, начальника штаба Белого дома Райнса Прибуса, пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера и главного стратега Стива Бэннона.Для обеспечения бесперебойной работы командования и управления "Голубым щитом" полиция создаст командные центры в Иерусалиме и вокруг него, которые будут функционировать в течение всей визита Трампа.В преддверии приезда президента сотрудники секретной службы США и силы безопасности Израиля проводили совместные учения, в том числе и посвященные обеспечению безопасности Трампа и его окружения на различных объектах, которые он планирует посетить."Для Государства Израиль это очень важная и сложная операция. Президент США едет с очень большим окружением, и полиция Израиля, канцелярия премьер-министра, ШАБАК, ЦАХАЛ и МИД работают над тем, чтобы этот визит прошел гладко", - цитирует помощника комиссара Боаза Голдберга издание Ynet.Как уже сообщалось, в связи с повышенными мерами безопасности на протяжении всего визита американского президента по всему Иерусалиму ожидаются большие пробки, в том числе на основных дорогах, ведущих к городу.Начиная с полудня понедельника, большое количество иерусалимских дорог будут в течение нескольких часов закрыты. В связи с этим власти советуют пользоваться общественным транспортом и использовать приложение Waze, в котором будут постоянно обновляться все закрытия дорог.