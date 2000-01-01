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У начальника Генштаба ЦАХАЛа вырезали рак простаты 19.01 20:52   MIGnews.com

У начальника Генштаба ЦАХАЛа вырезали рак простаты

Врачи больницы "Бейлинсон" в Петах-Тикве успешно провели начальнику Генерального штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенанту Гади Айзенкоту простатэктомию – операцию по хирургическому удалению злокачественной опухоли предстательной железы.

Как сообщили в пресс-службе ЦАХАЛа, рак простаты у руководителя израильской армии был обнаружен около двух месяцев назад, несмотря на что, он продолжал выполнять свои обязанности.

"Сейчас начальник Генштаба находится в процессе восстановления", - гласит заявление военных.

На то время, пока 56-летний Айзенкот остается недееспособным, его обязанности будет временно исполнять замначальника Генштаба генерал-майор Яир Голан. По прогнозам врачей, к исполнению своих обязанностей Айзенкот вернется в начале февраля.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу уже пожелал ему скорейшего выздоровления.

"Армия ждет вас, государство Израиль ждет вас", - сказал глава правительства.

Напомним, что Айзенкота госпитализировали с целью дальнейшего оперирования 16 января.
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