У начальника Генштаба ЦАХАЛа вырезали рак простаты
Врачи больницы "Бейлинсон" в Петах-Тикве успешно провели начальнику Генерального штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенанту Гади Айзенкоту простатэктомию – операцию по хирургическому удалению злокачественной опухоли предстательной железы.
Как сообщили в пресс-службе ЦАХАЛа, рак простаты у руководителя израильской армии был обнаружен около двух месяцев назад, несмотря на что, он продолжал выполнять свои обязанности.
"Сейчас начальник Генштаба находится в процессе восстановления", - гласит заявление военных.
На то время, пока 56-летний Айзенкот остается недееспособным, его обязанности будет временно исполнять замначальника Генштаба генерал-майор Яир Голан. По прогнозам врачей, к исполнению своих обязанностей Айзенкот вернется в начале февраля.
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу уже пожелал ему скорейшего выздоровления.
"Армия ждет вас, государство Израиль ждет вас", - сказал глава правительства.