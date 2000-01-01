Южный Судан отрицает оружейную сделку с экс-генералом ЦАХАЛа
Правительство Южного Судана отрицает необходимость приобретения оружия у отставного генерал-майора ЦАХАЛа Исраэля Зива, заявив, что американские санкции против него и еще двоих основаны на неверной информации.
Зив также отрицал, что его фирма когда-либо занималась незаконной торговлей оружием, спустя несколько дней после того, как США объявили о наказании против него и двух других за их роль в гражданской войне, происходящей в этой стране.
Пресс-секретарь президента Южного Судана заявил в понедельник местному радио, что его страна "никогда не закупал оружие и боеприпасы у отставного израильского генерала, который здесь работал в сельскохозяйственном секторе".