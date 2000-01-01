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Южный Судан отрицает оружейную сделку с экс-генералом ЦАХАЛа | Фото:18.12 16:44   MIGnews.com

Южный Судан отрицает оружейную сделку с экс-генералом ЦАХАЛа

Правительство Южного Судана отрицает необходимость приобретения оружия у отставного генерал-майора ЦАХАЛа Исраэля Зива, заявив, что американские санкции против него и еще двоих основаны на неверной информации.

Об этом во вторник, 18 декабря сообщает The Times of Israel.

Зив также отрицал, что его фирма когда-либо занималась незаконной торговлей оружием, спустя несколько дней после того, как США объявили о наказании против него и двух других за их роль в гражданской войне, происходящей в этой стране.

Пресс-секретарь президента Южного Судана заявил в понедельник местному радио, что его страна "никогда не закупал оружие и боеприпасы у отставного израильского генерала, который здесь работал в сельскохозяйственном секторе".


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