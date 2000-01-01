18.10 15:10 MIGnews.com
В Ливане отменен налог на WhatsApp
В Министерстве связи Ливана приняли решение отменить налог на мессенджер WhatsApp.
Решение было принято после того, как в крупных городах страны прошли протестные акции: люди жгли покрышки и перекрывали дороги.
Ранее правительство Ливана поддержало введение налога на использование приложений для звонков по интернету в размере 6 долларов в месяц, пишет AmasdarNews
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"Этот вопрос снят с повестки кабинета министров. Подобные услуги будут доступны как и ранее", - уточнили в министерстве связи.
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