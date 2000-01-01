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flickr/The White House19.07 03:33   MIGnews.com

В сети обсуждают эмоции первой леди после рукопожатия Путина

Пользователи социальных сетей бурно обсуждают видео с выражением лица первой леди США Мелании Трамп сразу после рукопожатия президента РФ Владимира Путина. Видео было снято в день встречи Путина и Трампа. Пожать руку российскому президенту пришлось не только американскому лидеру, но и его жене.

Пользователи социальных сетей заметили, как кардинально изменилось лицо первой леди Соединенных Штатов после приветствия с главой РФ. Когда Мелания Трамп смотрела на Путина, то улыбалась, однако сразу после того, как развернулась в сторону камер, выглядела довольно испуганной.




В социальных сетях пишут, что жена Трампа посмотрела в глаза зла и пытаются угадать, какие же эмоции накрыли жену американского президента в тот момент, пишет ТСН.


"Я холодею от этого взгляда", - написал один из пользователей.

"Я думаю, это взгляд бывших моделей. Пустой, никаких эмоций", - отметил третий.
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