В сети обсуждают эмоции первой леди после рукопожатия Путина
Пользователи социальных сетей бурно обсуждают видео с выражением лица первой леди США Мелании Трамп сразу после рукопожатия президента РФ Владимира Путина. Видео было снято в день встречи Путина и Трампа. Пожать руку российскому президенту пришлось не только американскому лидеру, но и его жене.
Пользователи социальных сетей заметили, как кардинально изменилось лицо первой леди Соединенных Штатов после приветствия с главой РФ. Когда Мелания Трамп смотрела на Путина, то улыбалась, однако сразу после того, как развернулась в сторону камер, выглядела довольно испуганной.