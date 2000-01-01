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Скриншот с видео YouTube 19.07 01:24   MIGnews.com

Илон Маск извинился перед водолазом, которого обозвал

Изобретатель, основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск извинился перед водолазом, которого ранее назвал педофилом.

"Его поступки по отношению ко мне не оправдывают моих поступков в отношении него. Поэтому я приношу свои извинения господину Уонсворту и компаниям, которые представляю в качестве лидера. Вина моя и только моя. Я произнес эти слова в гневе, после того как Уонсворт несколько раз оговорил меня и предложил заняться сексом с мини-субмариной, которая была построена как акт доброты, и в соответствии с параметрами, которые были получены от лидера команды дайверов", - написал он на своей странице в Twitter.


Ранее сообщалось, что Маск вскоре после конфликта с одним из спасателей, осуществлявшим операцию по извлечению 12 подростков и их тренера их пещеры Тхан Луанг, Верном Уонсортом, публично назвал последнего педофилом. Спасатель, в свою очередь, заявил о намерении подавать на Маска иск в суд.
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