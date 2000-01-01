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Школы отменяют занятия из-за необходимости носить маски | Фото:18.05 16:50   MIGnews.com

Школы отменяют занятия из-за необходимости носить маски

Все больше школ отменяют занятия из-за жаркой погоды и необходимости носить маски во время уроков.

В Ришон ле-Ционе родители заявили, что будут держать своих детей дома в течение следующих нескольких дней в знак протеста против указаний министерства здравоохранения.

В других городах, включая Герцлию, занятия будут отменены, по крайней мере, во вторник. Тель-Авив также позволил каждой школе самостоятельно принимать решение об отмене занятий.

Согласно требованиям Министерства здравоохранения, ученики четвертого класса и старше должны носить защитные маски в рамках борьбы с распространением коронавируса.


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