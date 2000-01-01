18.05 13:50 MIGnews.com

В Израиле – 272 жертвы COVID-19, 16621 зараженных

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По состоянию на 18 мая, в Израиле количество зараженных смертоносным китайским коронавирусом COVID-19 достигло 16621 человек.Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Израиля.За последние сутки было зафиксировано 14 новых случаев заражения. Активными носителями коронавируса считаются 3335 израильтянина.На сегодняшний день 57 человек находятся в тяжелом состоянии, из них 47 – подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).Еще 39 человек находятся в состоянии умеренной степени тяжести, у остальных заболевание протекает в легкой форме.По последним данным, от коронавируса скончались 272 пациента – этот показатель не менялся с вечера. 13014 израильтянина выздоровели и были выписаны из больниц.