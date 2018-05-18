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Фото из Twitter: kchirbas 19.05 04:26   MIGnews.com

В США вертолет сбросил боеприпасы на школу

Военный вертолет, перевозивший боеприпасы, случайно уронил ящик с патронами и взрывчаткой на школу в городе Эль-Пасо в Техасе, США, в результате чего здание обесточилось.

"Приношу извинения за любой ущерб, нанесенный соседней начальной школе, и я рад, что никто не пострадал", - передали слова командующего боевой авиационной бригадой 1-й танковой дивизии полковника Джея Хопкинса на Lenta.ru.

Сообщается, что полиция уже вывезла боеприпасы из школы и вернула их на расположенную поблизости военную базу Форт Блисс. На фото видно, что груз проомил крышу здания.
Фото из Twitter: kchirbas
В результате инцидента никто не пострадал, так как ящик упал на школу после уроков. Полиция ведет проверку подробностей проишествия.
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