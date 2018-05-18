В США вертолет сбросил боеприпасы на школу

Военный вертолет, перевозивший боеприпасы, случайно уронил ящик с патронами и взрывчаткой на школу в городе Эль-Пасо в Техасе, США, в результате чего здание обесточилось.
"Приношу извинения за любой ущерб, нанесенный соседней начальной школе, и я рад, что никто не пострадал", - передали слова командующего боевой авиационной бригадой 1-й танковой дивизии полковника Джея Хопкинса на Lenta.ru.
Сообщается, что полиция уже вывезла боеприпасы из школы и вернула их на расположенную поблизости военную базу Форт Блисс. На фото видно, что груз проомил крышу здания.
В результате инцидента никто не пострадал, так как ящик упал на школу после уроков. Полиция ведет проверку подробностей проишествия.