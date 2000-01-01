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Джим Макграт: Барбара Буш умерла 18.04 07:41   MIGnews.com

Джим Макграт: Барбара Буш умерла

Супруга 41-го президента США Джорджа Буша-старшего Барбара скончалась в возрасте 92 лет, об этом стало известно в посте представителя семьи Бушей Джима Макграта в Twitter.

В посте говорится, что экс-первая леди США и рьяный защитник семейных ценностей Барбара Пирс Буш скончалась 17.04. 2018 (92 года). Как известно, с 1989 по 1993 год, она опекалась проблемой всеобщей грамотности и основала фонд семейной грамотности.

Далее бэк о ее семье: прожила Барбара в браке со своим супругом Джорджем Гербертом Уокером Бушем 73 года; у нее пять детей, которые находятся в браке; Барбаре "подарили" 17 внуков и 7 правнуков.

Джим Макграт: Барбара Буш умерла



В свою очередь, американский лидер на своей странице в Twitter опубликовал заявление в ее честь, в котором назвал Барбару "защитницей американской семьи".

Трамп отметил, что ее самое значительное достижение - признание важности грамотности как фундаментальной семейной ценности, которая требует поддержки и защиты.

В посте президента США говорится: "Ее будут помнить за твердую преданность стране и семье, обеим из которых она служила неизменно хорошо.

Джим Макграт: Барбара Буш умерла

Сын Джеб в Facebook написал, что "он привилегирован быть сыном Джорджа Буша и исключительно милостивой, общительной, забавной, смешной, любящей, жесткой, умной, изящной женщины, которая была силой природы, известной как Барбара Буш".

Джим Макграт: Барбара Буш умерла


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