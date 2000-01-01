19.04 06:14 MIGnews.com

"Поход 70" завершился у Стены Плача

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"Поход 70", проект, посвященный 70-летию независимости государства Израиль, подошел к своему завершению. Были пройдены маршем сотни километров во всех районах страны, от Метулы до Эйлата.Тысячи человек приняли участие в "Походе 70", и вот 16 апреля 2018 состоялся финальный митинг в саду Сакер в Иерусалиме. Среди тех, кто прошел финальную часть дистанции по нашей столицы были сотни работников Еврейского Национального Фонда – Керен Каемет ле-Исраэль по главе с председателем Дани Атаром, а также международная делегация руководителей филиалами ЕНФ-ККЛ в разных странах.Ранним утром торжественная процессия отправилась в путь из Кастеля под Иерусалимом. Здесь были предармейские курсы имени штурмана Тамар Ариэль, солдаты ЦАХАЛа срочной службы, школьники. В мероприятиях приняли участие около тысячи юношей и девушек из разных стран, которые находятся в Израиле по проекту "Маса", и несколько еврейских делегаций из разных стран.Делегация директоров ЕНФ со всего мира, состоящая из более чем ста человек, присоединилась к маршу возле Дворца Нации в Иерусалиме. Рядом с каждым директором шел волонтер или воспитанник предармейских курсов и нес флаг его страны. Также в процессии участвовали сотни работников и добровольцев ЕНФ-ККЛ, а также воспитанники и волонтеры молодежных движений.