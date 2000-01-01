18.04 09:10 MIGnews.com

Рэкетирская схема харедим. Подробности

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Израильские СМИ сообщают новые подробности дела о шантаже и рэкете газеты хареди Хапелес.Участники рэкета шантажировали директоров крупных израильских компаний - Кока-Кола Шуферсаль, Матерна, Тара, Штраус, Тнува, Тара , Оптика Гальперин. Также шантажу подверглись чиновники министерства внутренних дел и правительственного бюро по рекламе.Официальные представители указанных компаний и ведомств утверждают, что подвергались постоянному давлению и шантажу посредством телефонов, факсов и электронной почты.Для организации кампании давления работал специальный колл-центр, руководители которого каждый день решали, какой компанией заняться - после чего на нее обрушивалась волна факсов и телефонных звонков, делавших невозможными нормальное функционирование бизнеса. Также звонки с угрозами получали члены семей директоров компаний.Из-за постоянных нападок и жалоб на то, что компании не публикуют своей рекламы в Хапелес, некоторые компании вовсе прекратили давать рекламу в печатные издания - с тем, чтобы их нельзя было обвинить в том, что они “игнорируют харедим”. Ицик Абершон, директор Шуферсаль говорит: “Это была группа домогателей которые доставали нас на протяжении многих недель - с раннего утра и до позднего вечера, от шабата до шабата. Все наши попытки объяснить, что коммерческие переговоры таким образом не ведутся ни к чему не привели”.В операции по аресту харедим принимали участие 250 полицейских и служащих МАГАВа. Она прошла ранним утром 18 апреля в Иерусалиме, Бней-Браке, Модиин-Илит, Ашдоде и Хадере. В ходе арестов полицейские подверглись нападениям - их забрасывали камнями и бутылками, а в Меа Шаарим пытались строить баррикады.28 человек были арестованы по обвинению в участию в рэкетирской схеме. Они относятся к так называемому “Пелег Иерушалми” харедим и являются учениками экстремистского раввина Ауэрбаха.