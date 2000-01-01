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В результате авиаударов в Сирии погибли 23 человека | Фото: Thinkstock18.04 12:51   MIGnews.com

В результате авиаударов в Сирии погибли 23 человека

Мониторинговое агентство сообщает, что в результате авиаударов погибли, по меньшей мере, 23 человека в двух частях восточной сирийской провинции Дейр-аль-Зор. Согласно сообщениям, авиаудары были нанесены самолетами возглавляемой США военной коалиции.

Коалиция на данный момент никак не прокомментировала данное сообщение. Ранее коалиция заявила, что она пытается избежать смертей среди гражданского населения в ходе атак по боевикам террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, в Сирии и соседнем Ираке.

Реактивные самолеты, "считающиеся принадлежащими к международной коалиции", обстреляли город аль-Букамал на юге провинции недалеко от иракской границы, убив 3 боевиков и 13 гражданских лиц, включая детей, как сообщает Обсерватория по правам человека в Сирии.

Мониторинговая группа по наблюдению за войной сообщила, что в результате авиаударов погибли также 7 гражданских лиц в городе аль-Хусейния, расположенном к северу вдоль реки Евфрат.
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