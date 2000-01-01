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Commons.wikimedia.org 18.03 10:50   MIGnews.com

Саперы из РФ обезвредили 120 взрывных устройств в Пальмире

Командир отряда разминирования Международного противоминного центра ВС РФ Валерий Овдиенко рассказал ТАСС, что в первый день работы в Пальмире российские специалисты обнаружили и обезвредили более 120 взрывных устройств и нашли два склада с боеприпасами.

Боевики захватили Пальмиру в мае 2015 года. В марте 2016 года сирийские войска при поддержке российской авиации освободили город, но в декабре Пальмира вновь оказалась занята исламистами. Пальмира была возвращена под контроль правительства Сирии 2 марта.

Сейчас в Пальмире работают саперы. Отмечается, что в городе заминированы очень многие объекты. Например, в одном из жилых домой был обнаружен фугас массой около ста килограммов. Специалистам предстоит обезвредить множество боеприпасов.
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