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flickr 18.01 08:11   MIGnews.com

Обама помиловал Мэннинга

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж приветствовал решение президента США Барака Обамы смягчить приговор Челси Мэннинг (американская гражданка, в прошлом — военнослужащий армии США), заключенной в тюрьму за утечку секретных данных и передачу их WikiLeaks, призывая положить конец "войне с разоблачителями".

"Я приветствую решение президента Обамы смягчить приговор г-жи Челси Мэннинг ", - сказал Ассанж в заявлении, направленном в AFP одним из его адвокатов.

Ассанж сказал, что Мэннинга вообще не следовало осуждать, и описал его как "героя, чья храбрость должна быть поощрена, а стать предметом осуждения".

"Для того, чтобы демократия и верховенство закона процветали, правительство должно немедленно прекратить эту войну с осведомителями, и издателями, такими как WikiLeaks", - добавил Ассанж.

Мэннинг был приговорен в августе 2013 года к 35 годам лишения свободы за шпионаж и другие преступления после признания утечки конфиденциальных данных 700000 военных и дипломатических секретных документов и передачи их WikiLeaks. Позже в тюрьме он добился судебного решения о том, что юридически является женщиной по имени Челси.

Ранее в этом месяце организация WikiLeaks заявила в Твиттере, что Ассанж согласится на экстрадицию в США, если Обама помилует Мэннинга. Ассанж живет в посольстве Эквадора в Лондоне с июня 2012 года, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где ему намерены предъявить обвинения в сексуальных домогательствах.
Помимо Мэннинг, Обама сократил наказание 208 заключенным и помиловал 64 человека.
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