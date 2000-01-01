ЦРУ рассекретило документы о холодной войне и НЛО

Центральное разведывательное управление США опубликовало свой архив, состоящий из около 13 миллионов страниц различных документов, передает телеканал CNN.
Изначально ЦРУ планировало опубликовать рассекреченные документы к концу 2017 года, но в итоге их обнародовали сейчас. Теперь бумаги, которые раньше можно было посмотреть только на четырех компьютерных терминалах в Национальном архиве в штате Мэриленд, доступны в интернете.
Секретные материалы касаются деятельности ЦРУ с 1940 по 1990 год. В частности, разведка опубликовала документы о деятельности во время войны во Вьетнаме, в Корейском конфликте и в период холодной войны. Также представлены сведения о предполагаемых появлениях НЛО и о засекреченном ранее военном проекте "Stargate", в рамках которого проводились исследования различных способностей человека, в том числе возможности удаленно "видеть события" и собирать информацию с большого расстояния.
"Доступ к этим документам больше не ограничивается географией", – сказал глава отдела ЦРУ по управлению информацией Джозеф Ламберт.
По словам представителя ЦРУ Фритца Хорняка, выложен действительно весь архив. Как он указал, "не было избирательного подхода" относительно того, что публиковать, а что нет. "Это полная история, она содержит как хорошее, так и плохое", – сказал он.
Несмотря на то, что документы были рассекречены, большинство из них все же подвергнуты небольшой редактуре. По словам Хорняка, это было сделано с целью защиты источников информации, представленной в указанных документах, а также методов ее сбора, раскрытие которых может навредить национальной безопасности США.